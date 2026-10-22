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Опубликовано 22 октября, 10:36

Путин назначил Дмитрия Ядрова министром транспорта России

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Ядрова министром транспорта РФ. Соответствующий указ № 769 глава государства подписал 22 октября 2026 года. Документ вступил в силу со дня подписания.

«Назначить Ядрова Дмитрия Викторовича Министром транспорта Российской Федерации», — говорится в президентском указе.

Накануне, 21 октября, кандидатуру Ядрова единогласно поддержала Государственная дума. За его назначение проголосовали 430 депутатов, против не выступил никто.

38-летний Ядров сменил на посту главы Минтранса Андрея Никитина, кандидатуру которого Госдума одобрила на должность заместителя председателя правительства РФ. В новой должности Никитин будет курировать в том числе транспортную отрасль.

До назначения министром Ядров возглавлял Росавиацию с сентября 2023 года. Ранее он работал заместителем руководителя ведомства и занимал различные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения.

Среди приоритетов нового министра — обеспечение бесперебойной работы транспортной системы, защита инфраструктуры от беспилотников и кибератак, развитие отечественной авиации и международных транспортных коридоров.

Кандидат в главы Минтранса Ядров пообещал усилить защиту транспортных объектов
Кандидат в главы Минтранса Ядров пообещал усилить защиту транспортных объектов

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Ядрова на пост главы Минтранса. Его назначение стало частью кадровых перестановок в правительстве, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Больше новостей о кадровых решениях и работе правительства — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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