Путин назначил Дмитрия Ядрова министром транспорта России

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Ядрова министром транспорта РФ. Соответствующий указ № 769 глава государства подписал 22 октября 2026 года. Документ вступил в силу со дня подписания.

«Назначить Ядрова Дмитрия Викторовича Министром транспорта Российской Федерации», — говорится в президентском указе.

Накануне, 21 октября, кандидатуру Ядрова единогласно поддержала Государственная дума. За его назначение проголосовали 430 депутатов, против не выступил никто.

38-летний Ядров сменил на посту главы Минтранса Андрея Никитина, кандидатуру которого Госдума одобрила на должность заместителя председателя правительства РФ. В новой должности Никитин будет курировать в том числе транспортную отрасль.

До назначения министром Ядров возглавлял Росавиацию с сентября 2023 года. Ранее он работал заместителем руководителя ведомства и занимал различные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения.

Среди приоритетов нового министра — обеспечение бесперебойной работы транспортной системы, защита инфраструктуры от беспилотников и кибератак, развитие отечественной авиации и международных транспортных коридоров.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Ядрова на пост главы Минтранса. Его назначение стало частью кадровых перестановок в правительстве, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным.