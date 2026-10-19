Путин назначил Айдара Абрарова начальником УМВД по Амурской области

Управление МВД России по Амурской области возглавил генерал-майор полиции Айдар Абраров, назначенный на должность указом президента Владимира Путина. Нового руководителя представил личному составу по видеосвязи министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщили в ведомстве.

Одной из главных задач Абрарова станет обеспечение экономической безопасности Приамурья. Особое внимание предстоит уделить предотвращению хищений бюджетных средств, выделяемых на федеральные и инвестиционные проекты, в том числе на территориях опережающего развития. Колокольцев также потребовал усилить борьбу с преступностью в золотодобывающей и лесной отраслях. Для контроля за труднодоступными местами добычи природных ресурсов он предложил активнее применять современные технологии, включая беспилотники.

Отдельные поручения касаются миграционной сферы. Полицейским необходимо выявлять иностранцев, внесённых в реестр контролируемых лиц, проверять места их проживания и работы, а также пресекать нелегальные схемы трудоустройства. При этом министр призвал не допускать бюрократических препятствий при рассмотрении обращений иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности и желающих остаться в стране.

В числе приоритетов также оказалась борьба с телефонными мошенниками и другими киберпреступниками. Колокольцев отметил, что благодаря новым мерам противодействия количество таких преступлений в России с начала года сократилось примерно на треть. Аналогичная динамика наблюдается и в Амурской области, однако ущерб потерпевших остаётся значительным. Поэтому перед региональной полицией поставлена задача не только повышать раскрываемость подобных дел, но и добиваться возмещения похищенных средств.

Кроме того, новый начальник УМВД должен усилить противодействие наркоторговле, выявлять организаторов преступных сообществ и перекрывать каналы поставок запрещённых веществ. Ему также поручено принимать дополнительные меры для снижения тяжести последствий дорожных аварий и ликвидации наиболее опасных участков дорог. В завершение встречи Колокольцев поздравил Абрарова с назначением и пожелал успехов на новом посту.

57-летний генерал-майор полиции Айдар Абраров начал службу в органах внутренних дел в 1994 году в Татарстане. Значительную часть карьеры он посвятил подразделениям собственной безопасности МВД, работал в центральном аппарате ведомства, а с 2022 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю — начальника полиции. С июля 2026 года исполнял обязанности руководителя амурского УМВД. На этом посту Абраров сменил Олега Шилова, возглавлявшего управление с 2022 года.

Ранее в столичном главке МВД обновился руководящий состав ряда подразделений. Новых начальников представил глава управления Олег Баранов — он же вручил им служебные удостоверения. Пост заместителя начальника главка, курирующего полицию, занял генерал-майор Олег Пауков, прежде возглавлявший УВД по Центральному округу.