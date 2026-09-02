В московском главке МВД сменились руководители подразделений

В главном управлении МВД по Москве прошла церемония представления новых начальников. Служебные удостоверения сотрудникам вручил глава столичного главка Олег Баранов.

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На должность его заместителя — начальника полиции — заступил генерал-майор Олег Пауков. Ранее он возглавлял управление внутренних дел по Центральному округу.

Пост руководителя Управления уголовного розыска занял полковник Михаил Ваничкин. Это подразделение он возглавил согласно указу, подписанному президентом 31 августа.

Ещё одно кадровое решение коснулось блока охраны правопорядка. Управление общественной безопасности теперь курирует полковник Андрей Полянский.

Генерал-лейтенант Баранов поздравил коллег с назначениями. Он пожелал им успехов на новых участках работы.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов утвердил новое распределение обязанностей среди своих заместителей, а также провёл ряд кадровых назначений в Центральном военном округе. Так, Алексей Криворучко, ранее курировавший вопросы военно-технического обеспечения, теперь будет отвечать за развитие перспективных образцов оружия и специальной техники.