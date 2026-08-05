Белоусов утвердил кадровые перестановки в Минобороны

Министр обороны Андрей Белоусов утвердил новое распределение обязанностей среди своих заместителей, а также провёл ряд кадровых назначений в Центральном военном округе. Изменения направлены на совершенствование систем материально-технического обеспечения и управления заказами вооружений. Об этом сообщили в Минобороны России.

Алексей Криворучко, ранее курировавший вопросы военно-технического обеспечения, теперь будет отвечать за развитие перспективных образцов оружия и специальной техники. Эта сфера включает разработку и внедрение инновационных решений для армии.

Одновременно генерал-полковник Александр Санчик, который прежде занимался материально-техническим снабжением, переходит к организации государственных заказов на вооружение и техническое обеспечение войск. Его опыт в области логистики будет использован в новой роли.

Также указом президента генерал-полковник Валерий Солодчук, ранее командовавший войсками Центрального военного округа, назначен заместителем министра обороны. На новой должности он будет отвечать за тыловое обеспечение армии и флота. В Минобороны подчеркнули, что перестановки призваны повысить эффективность управления ресурсами и ускорить внедрение передовых разработок в войска.

«В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск (сил)», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин подписал указы о назначении генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны, освободив его от предыдущей должности, и Андрея Иванаева главой Центрального военного округа. Путин высоко оценил Солодчука, назвав его талантливым командиром, который руководил группировкой «Центр» и был главой службы тыла. Солодчук — Герой России, командовал 7-й дивизией и 36-й армией, с декабря 2024 года руководил группировкой «Курск» и освободил Суджу, а с мая 2025-го командовал ЦВО.