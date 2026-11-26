Атомная энергетика даёт России наиболее весомое конкурентное преимущество в сфере развития искусственного интеллекта. Такую оценку Владимир Путин озвучил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства обратил внимание на наличие у страны уникальных разработок в области мирного атома. По его мнению, необходимо увеличивать генерирующие мощности, уделяя особое внимание как крупным, так и малым АЭС.

«Конечно, нужно развивать энергомощности, в том числе атомную генерацию, крупные и малые АЭС. Такие технологии являются нашим самым сильным конкурентным преимуществом», — заметил глава государства.

Накануне, 25 ноября, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился результатами диалога с чат-ботом Grok о перспективах создания искусственного сверхинтеллекта. Нейросеть назвала доступность электроэнергии главным фактором, ограничивающим дальнейшее совершенствование таких систем. Спецпредставитель президента попросил цифрового собеседника оценить потенциал разных стран.