День народного единства выражает любовь к Родине и долг перед ней за судьбу страны и народа. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии международной недели «Народы России».

«Этот праздник знаменует нашу искреннюю глубокую любовь к Родине, наш долг перед Отечеством за судьбу нашего народа, за судьбу Родины», — сказал глава государства.

Обращаясь к истокам праздника, Путин напомнил, что люди разных национальностей и вероисповеданий объединились, чтобы положить конец внутренней смуте и междуусобицам. По его словам, это позволило восстановить государственность и законную власть.

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин назвал единство народов главным условием сохранения России. На заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября президент связал с ним сохранение суверенитета и территориальной целостности страны.