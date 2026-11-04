Президент России Владимир Путин призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни и подрыва общественной стабильности. По его словам, именно согласие между народами служит одной из главных основ независимости страны.

«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми», — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Международной недели «Народы России».

Путин отметил, что межнациональные отношения требуют особого внимания государства. Эта сфера остаётся чувствительной, а меняющаяся обстановка создаёт новые вызовы, в том числе опасные для общественного согласия.

По словам президента, взаимоуважение между представителями разных национальностей имеет принципиальное значение для сохранения государственного суверенитета.

«Согласие, взаимоуважение между народами России, их единство — это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны», — заявил глава государства.

Отдельно Путин подчеркнул необходимость бережного отношения к культурному наследию каждого народа. Сохранение национальных языков, традиций и обычаев он назвал основой государственной национальной политики.