Путин назвал русский народ и язык основой российской государственности
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Русский народ и русский язык были и остаются основой российской государственности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международной недели «Народы России».
«Подчеркну, что русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством», — указал глава государства.
Президент подчеркнул объединяющую роль русского народа в жизни многонациональной страны. По его словам, именно эта миссия способствует сохранению и развитию других народов России.
Ранее Путин заявил о росте интереса россиян к национальным языкам и традициям. На заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября президент отметил, что граждане стали активнее изучать народные ремёсла и обычаи. Глава государства подчеркнул важность знакомства с культурным многообразием России и сохранения самобытности её народов.