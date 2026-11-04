Русский народ и русский язык были и остаются основой российской государственности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международной недели «Народы России».

«Подчеркну, что русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством», — указал глава государства.

Президент подчеркнул объединяющую роль русского народа в жизни многонациональной страны. По его словам, именно эта миссия способствует сохранению и развитию других народов России.