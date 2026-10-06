Путин назвал энергию базовым ресурсом российской экономики

Энергия сегодня является базовым ресурсом экономики, поэтому России необходимо активнее развивать собственные системы её накопления. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время тематического совещания.

Глава государства подчеркнул необходимость создавать современные отечественные решения для хранения энергии. По его словам, такие технологии особенно важны для регионов, где ощущается дефицит энергоресурсов.

«Нам необходимы собственные современные источники накопления энергии. Подчеркну и другое. Энергия — это базовый ресурс экономики», — сказал Путин.

Президент также призвал шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс. В первую очередь речь идёт о территориях, где существующих мощностей недостаточно для устойчивого энергоснабжения. Развитие таких технологий, по словам главы государства, должно стать частью модернизации энергетической инфраструктуры страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что Евросоюз «сам развалится» из-за экономических ошибок — так он ответил на вопрос, не стоит ли «поразваливать» западные страны, мешающие другим строить отношения с Москвой. По его словам, проблемы в Европе нарастают, а свой курс должны определять сами европейские государства и Еврокомиссия.