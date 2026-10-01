Путин назвал макроэкономическую ситуацию в России абсолютно стабильной

Российская экономика и финансовая система сохраняют устойчивость, заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Российская экономика, финансовая система демонстрируют устойчивость. Макроэкономика стабильна абсолютно», — подчеркнул президент.

При этом Путин признал, что остаются проблемы и вопросы, требующие решения. Он обратил внимание, что с трудностями сталкивается не только Россия.

«А где их нет? Давайте посмотрим любой регион мира. Везде есть свои какие-то проблемы», — отметил глава государства.

Ранее Путин призвал дать новый импульс инвестициям в российскую экономику, выступая 30 сентября на первом заседании Госдумы IX созыва. Президент объяснил, что прежний инвестиционный цикл фактически завершён, поскольку многие намеченные программы уже выполнены. При подготовке трёхлетнего бюджета он поручил учитывать задачи долгосрочного роста, поддержки регионов и укрепления их налоговой базы.