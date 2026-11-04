Сотрудничество в культуре, образовании и бизнесе создаёт основу для развития отношений между странами в политике и безопасности. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на церемонии вручения наград в Кремле.

«Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе, — это всё создаёт благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», — сказал президент.

Глава государства поблагодарил присутствовавших иностранных представителей за развитие связей России с их странами и народами. Церемонию вручения государственных наград и президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации приурочили ко Дню народного единства. Соответствующее распоряжение Путин подписал ещё 2 ноября.

Как уже сообщалось, президент России Владимир Путин наградил медалью Пушкина потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка — Александра фон Бисмарка. Награду основателю российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» вручили 4 ноября на торжественной церемонии в Кремле.