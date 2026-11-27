Модернизация промышленных предприятий и наращивание кадрового потенциала необходимы для успешного строительства современных подводных лодок в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подлодок в Северодвинске.

«Особое значение сегодня приобретает задача по модернизации, развитию и расширению промышленных индустриальных мощностей и производств, а также восстановление и наращивание критически важных компетенций и кадрового потенциала. Это неотъемлемое условие успешного строительства современных подводных кораблей», — подчеркнул глава государства.

Он также призвал активнее внедрять новые технологии и прорывные конструкторские и инженерные решения в кораблестроении. По словам президента, для этого необходимо обеспечить быструю и слаженную работу верфей, предприятий оборонно-промышленного комплекса и смежных организаций, а также своевременные поставки качественных комплектующих, оборудования и материалов.

Ранее Life.ru сообщал о планах передать Военно-морскому флоту пять ракетоносцев до 2030 года. По словам президента, три из них будут построены по проекту «Ясень-М». Строительство атомных подводных лодок разных типов продолжает предприятие «Севмаш».