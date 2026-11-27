Путин заявил, что Россия продолжит укреплять позиции в Мировом океане
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия продолжит укреплять свои позиции в Мировом океане за счёт дальнейшего развития Военно-морского флота. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок в Северодвинске.
«Уверен, что, совершенствуя подводный флот и ВМФ в целом, эффективно объединяя потенциал нашей промышленности, науки, индустрии и бизнеса, мы решим поставленные задачи, будем укреплять и дальше позиции России в Мировом океане», — подчеркнул глава государства.
До начала совещания российский лидер принял участие в церемонии первого подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь» и поздравил корабелов с передачей новой субмарины флоту.
Ранее в ходе рабочей поездки Путин заявил, что все планы по модернизации российского флота будут выполнены в установленные сроки. Президент выразил уверенность в обеспечении национальных интересов страны во всех районах Мирового океана. Кроме того, глава государства назвал преимущества атомных подводных крейсеров проекта «Ясень-М», отметив их соответствие современным и перспективным требованиям.
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