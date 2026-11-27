Российские атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» способны скрытно действовать в любом районе Мирового океана и применять широкий спектр ракетного вооружения. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии подъёма военно-морского флага на подводном крейсере «Пермь» в Северодвинске.

«Многоцелевые подводные лодки типа «Ясень-М» отвечают и современным, и перспективным требованиям. Это важная составляющая Военно-морского флота России», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, субмарины этого проекта могут выполнять задачи вдали от российских берегов, сохраняя скрытность. Их вооружение позволяет использовать различные крылатые ракеты морского базирования, в том числе гиперзвуковые «Цирконы».

Путин отдельно отметил ударную мощь и высокую точность поражения, которую, по его оценке, продемонстрировали эти ракеты. Возможность применения гиперзвукового оружия он назвал одним из ключевых преимуществ современных российских подводных кораблей.

«Пермь», на которой состоялась церемония, стала первым штатным носителем ракет «Циркон» среди многоцелевых атомных субмарин проекта «Ясень-М». Крейсер построен на северодвинском предприятии «Севмаш» по проекту конструкторского бюро «Малахит».