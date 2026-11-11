Президент России Владимир Путин отметил важную роль Национального рекламного форума в развитии коммуникационной индустрии и продвижении отечественных брендов. По мнению главы государства, мероприятие помогает специалистам обмениваться опытом и находить новые решения для отрасли. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Обращение приурочено к десятому, юбилейному форуму, объединившему представителей рекламного бизнеса, государственных структур, образовательных учреждений и институтов развития. Среди участников — специалисты из России и зарубежных стран.

Президент подчеркнул, что ключевыми направлениями обсуждения станут современные маркетинговые инструменты, создание эффективных коммуникационных стратегий и повышение узнаваемости региональных и национальных брендов.

«Знаю, что большое значение участники форума придают совершенствованию современных технологий. Ваш форум вновь собрал на своей площадке представителей органов власти, бизнес-структур, экспертного и научного сообществ. И конечно, такие встречи – хорошая возможность для расширения межрегиональных и международных профессиональных контактов», — отметил Путин.

Отдельное внимание организаторы уделят подготовке будущих специалистов. Для студентов профильных колледжей и университетов предусмотрена образовательная программа, позволяющая познакомиться с успешными отраслевыми практиками, определиться с профессиональными интересами и получить предложения о стажировках в крупных компаниях.

Российский лидер выразил надежду, что юбилейная встреча станет отправной точкой для перспективных проектов, поможет укрепить взаимодействие участников рынка и расширит международное сотрудничество.