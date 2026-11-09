В Москве 9 ноября открылся второй Международный форум русского языка «Учу великому». Он собрал более 150 участников из более чем 30 стран. Среди них преподаватели русского языка, методисты и представители образовательных организаций, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Министр просвещения России Сергей Кравцов направил участникам приветствие. Он поблагодарил преподавателей за то, что они помогают ученикам знакомиться с культурой и литературой через русский язык. Обращение зачитал директор департамента международного сотрудничества Минпросвещения Усман Рассуханов. Кравцов пожелал участникам найти коллег для совместной работы и предложить решения, которые пригодятся на уроках.

«Ваш труд – это не просто передача знаний, это мост между культурами, возможность открывать мир через язык, сохранять и развивать великое культурное наследие», — поделился чиновник.

Среди участников форума — выпускники двух программ по русскому языку. В 2026 году московская школа «Учу великому» приняла 48 педагогов из Абхазии, Вьетнама, Сенегала и Туниса. По программе «Учусь великому» занимались более 180 иностранных студентов. Занятия проходили в Москве, а также на выездных площадках в Киргизии, Индии и Китае.

В первый день форума преподаватели из семи стран, в том числе Таджикистана, Сербии, Туниса и Пакистана, рассказали, как у них учат русскому языку. До 11 ноября участники будут обсуждать методики преподавания и разрабатывать совместные проекты.

Форум организовал Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» при поддержке Минпросвещения России.

Ранее советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что в новых государственных учебниках по русскому языку для 10–11-х классов появятся материалы об отечественной разведке.