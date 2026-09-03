Путин назвал образцовой систему школьного образования в Москве

Президент России Владимир Путин высоко оценил столичную систему образования. Об этом глава государства заявил на Восточном экономическом форуме.

«Мне кажется, что система школьного образования в Москве — это эталон, к чему должны стремиться и все другие регионы», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил на вопрос о якобы жалобах на московские школы. Путин признался, что впервые слышит об этом. По его словам, в любом деле случаются недоработки, однако в данном случае сложившаяся практика выглядит образцовой.

При этом президент пообещал обсудить ситуацию с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Но тем не менее с Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают критику со стороны граждан. Это самый главный показатель. А как без этого? Конечно, жалобы всегда есть», — отметил глава государства.

Ранее Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в приёме в 10-й класс. Решение было принято после рассмотрения жалобы жительницы Свердловской области. Женщина обратилась в суд после того, как её сыну отказали в продолжении обучения. Руководство школы объяснило это тем, что в старших классах действует профильная система, а ребёнок не был зачислен в такой класс.