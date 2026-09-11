Путин назвал отношения России и Малайзии подлинно дружественными

Россия высоко ценит дружественный характер отношений с Малайзией. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с малайзийским премьер-министром Анваром Ибрагимом, переговоры прошли в Нью-Дели на полях саммита БРИКС.

«Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», — подчеркнул глава РФ.

Путин добавил, что Москва и Куала-Лумпур поддерживают активные контакты между советами безопасности, парламентами, внешнеполитическими ведомствами и другими государственными структурами. Глава государства также напомнил о пятом заседании российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, состоявшемся в августе во Владивостоке.

Предыдущая встреча Путина и Анвара Ибрагима прошла 17 июня на саммите Россия — АСЕАН. Как сообщал Life.ru, тогда лидеры обсудили двусторонние отношения в Казани, а в Кремле подчеркнули важную роль Малайзии среди российских партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.