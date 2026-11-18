Президент России Владимир Путин назвал Санкт-Петербургский горный университет одним из лучших профильных учебных заведений мира. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в китайском Шэньчжэне.

«Хочу вас заверить, это совершенно объективная вещь, Горный университет в Петербурге — один из лучших вузов подобного рода, профильных университетов в мире, без всякого преувеличения», — подчеркнул президент.

Оценка прозвучала во время обсуждения образовательного сотрудничества России и Китая. Путин напомнил, что на территории КНР работают 45 совместных российско-китайских вузов.

Российский лидер также рассказал о планах расширить взаимодействие в сфере подготовки специалистов для минерально-сырьевой отрасли. Соответствующее соглашение было подписано в октябре в Санкт-Петербурге по итогам встречи глав правительств двух стран.

Президент уточнил, что с российской стороны в новом образовательном проекте будет участвовать именно Петербургский горный университет. Говоря о его возможностях, Путин особо отметил высокий уровень подготовки профильных специалистов.

Ранее Life.ru анонсировал визит Путина в совместный российско-китайский университет в Шэньчжэне, который в этом году отмечает десятилетие. Учебное заведение было основано в 2016 году при участии МГУ, Пекинского политехнического института и властей китайского города.