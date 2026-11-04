Поддержка русского языка и русской культуры имеет стратегическое значение для России. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии международной недели «Народы России», проходящей в Москве.

«Поддержка русской культуры, русского языка имеет стратегическое значение», — подчеркнул глава государства.

Вопросы сохранения и развития русского языка стали одной из центральных тем международной недели. В рамках форума состоялась отдельная дискуссия о его роли в межнациональном общении и укреплении культурных связей между народами страны.

Ранее Владимир Путин назвал русский народ и русский язык основой российской государственности. Глава государства подчеркнул объединяющую и созидательную роль русского народа. По его словам, именно эта миссия помогает сохранять свободу, самобытность и культурные традиции других народов страны, обеспечивая их развитие в условиях общенационального единства.