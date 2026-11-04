Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей благодаря единству её народов. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии международной недели «Народы России», проходящей в Москве в День народного единства.
«Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», — сказал президент.
Ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии по случаю Дня народного единства приняли участие представители традиционных религиозных конфессий, молодёжных и общественных организаций, ветераны СВО и подопечные фонда «Защитники Отечества». Памятник посвящён руководителям народного ополчения, освободившего Москву от польских интервентов в 1612 году.
Больше новостей о заявлениях президента и государственной политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.