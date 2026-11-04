Сплочённость людей разных национальностей на протяжении столетий помогала России преодолевать тяжёлые испытания и сохранять государственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив о подвиге народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Глава государства обратил внимание на то, что в начале XVII века на защиту Отечества встали представители разных народов. Именно их совместные усилия, по словам президента, позволили освободить Москву от интервентов.

«Именно они совершили подвиг спасения Отечества, изгнали интервентов из Кремля, и с тех пор в судьбе России сплочённость всех её народов всегда играла и играет до сих пор ключевую роль», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что ополчение формировалось на нижегородской земле, а его участниками становились простые люди независимо от национальности. В этом историческом примере он увидел подтверждение того, насколько важным для страны остаётся народное единство.