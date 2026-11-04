Путин узнал себя на картине об открытии Крымского моста
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Президенту России Владимиру Путину показали картину, на которой запечатлено его участие в открытии Крымского моста. Полотно глава государства увидел во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни».
«Это мост», — произнёс российский лидер, обратив внимание на произведение.
Автором работы «Открытие Крымского моста» является художник Олег Путнин. Картина представлена в четвёртом зале выставки, где собраны в том числе произведения, посвящённые повседневной жизни.
Ранее Владимир Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади в День народного единства. Встреча состоялась после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. В праздничных мероприятиях приняли участие около 30 ребят из разных регионов России, включая подопечных фонда «Защитники Отечества», кадетов и юных волонтёров.