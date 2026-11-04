Президенту России Владимиру Путину показали картину, на которой запечатлено его участие в открытии Крымского моста. Полотно глава государства увидел во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни».

«Это мост», — произнёс российский лидер, обратив внимание на произведение.

Автором работы «Открытие Крымского моста» является художник Олег Путнин. Картина представлена в четвёртом зале выставки, где собраны в том числе произведения, посвящённые повседневной жизни.