«Ты будь аккуратнее, Миша»: Путин пообщался с 8-летним заготовщиком брёвен для СВО
Восьмилетний Миша рассказал Путину, как заготавливает брёвна для блиндажей
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Восьмилетний Миша из Белгородской области рассказал президенту России Владимиру Путину, как помогает участникам специальной военной операции. Мальчик вместе со взрослыми занимается заготовкой брёвен для строительства блиндажей.
Путин обратился к восьмилетнему Мише, который заготавливает брёвна для СВО. Видео © Life.ru
Услышав рассказ ребёнка, глава государства обратил особое внимание на необходимость соблюдения мер безопасности при выполнении такой работы.
«Ты будь аккуратнее. Такая работа требует особого внимания и соблюдения мер безопасности», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади в День народного единства. Встреча состоялась после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. В праздничных мероприятиях участвовали около 30 ребят из разных регионов России, включая подопечных фонда «Защитники Отечества», кадетов и юных волонтёров.