Восьмилетний Миша из Белгородской области рассказал президенту России Владимиру Путину, как помогает участникам специальной военной операции. Мальчик вместе со взрослыми занимается заготовкой брёвен для строительства блиндажей.

Путин обратился к восьмилетнему Мише, который заготавливает брёвна для СВО. Видео © Life.ru

Услышав рассказ ребёнка, глава государства обратил особое внимание на необходимость соблюдения мер безопасности при выполнении такой работы.

«Ты будь аккуратнее. Такая работа требует особого внимания и соблюдения мер безопасности», — сказал Путин.