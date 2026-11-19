Президент России Владимир Путин назвал роль Китая определяющей в успехе трёхстороннего саммита с США. Так он оценил инициативу Си Цзиньпина на пресс-конференции в Шэньчжэне.

«Роль Китая является определяющей, потому что именно председатель Си Цзиньпин выступил инициатором такой встречи. И я вижу, что она удалась», — подчеркнул российский лидер.

Путин объяснил, что председатель КНР не только организовал исторические переговоры, но и сумел создать обстановку, в которой руководители трёх государств смогли свободно обменяться мнениями.

По словам президента, именно Си Цзиньпин предложил перейти к такому формату общения и задал тон последовавшей дискуссии. Благодаря этому разговор вышел за рамки заранее подготовленных выступлений.

Российский лидер признался, что свободный обмен мнениями стал одним из наиболее интересных моментов встречи. Участники смогли обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, в непринуждённой обстановке.

Путин также отметил, что состоявшийся диалог создаёт возможности для продолжения контактов. Речь может идти не только о дальнейшем обмене информацией, но и о подготовке конкретных решений. При этом президент допустил, что следующие обсуждения могут состояться уже в другом составе.

Первая в истории отдельная трёхсторонняя встреча руководителей России, США и Китая прошла 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина продолжались 1 час 29 минут.

Ранее Life.ru опубликовал полное видео открытой части исторических переговоров трёх лидеров. После официальных выступлений президенты продолжили общение за закрытыми дверями.