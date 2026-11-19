Президент России Владимир Путин поставил под сомнение демократичность либерального порядка, который некоторые политические силы пытаются навязать всему миру. По мнению российского лидера, за подобными идеями может скрываться стремление монополизировать власть. Об этом он заявил журналистам после переговоров в Китае.

«Это что, демократия? Или это либеральная попытка монополизировать власть, и это на самом деле либеральная диктатура?» — задался вопросом глава государства.

Путин обратил внимание, что само понятие демократии разные стороны могут трактовать по-своему. По его словам, подобные противоречия мешают находить общие решения и впоследствии выполнять достигнутые договорённости.

Впрочем, несмотря на существующие разногласия, российский лидер положительно оценил готовность партнёров к диалогу.

«Но сам настрой наших сегодняшних собеседников и партнеров нас все-таки настраивает на позитивный лад», — подчеркнул президент.

Ранее Life.ru рассказывал о двусторонних переговорах Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Встреча состоялась 18 ноября, накануне трёхстороннего саммита. Лидеры России и Китая обсудили наиболее острые международные и региональные вопросы. Уже утром 19 ноября Путин отдельно встретился с Дональдом Трампом. Их разговор продолжался около 35–40 минут и был посвящён украинскому урегулированию, двусторонним отношениям и подготовке к переговорам с Пекином.

Позднее президенты России и США вместе с председателем КНР провели первую отдельную трёхстороннюю встречу. Она продолжалась 1 час 29 минут вместо первоначально отведённого часа. При этом по завершении саммита лидеры не стали выступать с совместными заявлениями перед журналистами. Российский президент позднее выразил надежду, что состоявшийся диалог получит продолжение, поскольку участникам удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов.