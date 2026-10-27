Путин назвал Россию надёжным и ответственным поставщиком газа за рубеж

Россия остаётся ответственным поставщиком природного газа на международные рынки и надёжным партнёром для зарубежных покупателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

«Мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надёжным, предсказуемым партнёром», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, имеющиеся у России природные ресурсы, научные разработки и промышленные мощности позволяют не только развивать внутреннюю экономику, но и обеспечивать поставки энергоресурсов зарубежным партнёрам.

Восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа проходит в Москве 27 октября. Участники обсуждают стабильность поставок природного газа, перспективы мирового энергетического рынка и укрепление международного сотрудничества.

По итогам встречи планируется принять Московскую декларацию, в которой будет отражена роль стран-участниц форума в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Документ также затронет вопросы развития торговых маршрутов, внедрения новых технологий и поддержания предсказуемых цен на газ.