Путин назвал Россию надёжным и ответственным поставщиком газа за рубеж
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Россия остаётся ответственным поставщиком природного газа на международные рынки и надёжным партнёром для зарубежных покупателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.
«Мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надёжным, предсказуемым партнёром», — подчеркнул российский лидер.
По словам президента, имеющиеся у России природные ресурсы, научные разработки и промышленные мощности позволяют не только развивать внутреннюю экономику, но и обеспечивать поставки энергоресурсов зарубежным партнёрам.
Восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа проходит в Москве 27 октября. Участники обсуждают стабильность поставок природного газа, перспективы мирового энергетического рынка и укрепление международного сотрудничества.
По итогам встречи планируется принять Московскую декларацию, в которой будет отражена роль стран-участниц форума в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Документ также затронет вопросы развития торговых маршрутов, внедрения новых технологий и поддержания предсказуемых цен на газ.
Ранее Life.ru сообщал, что на государства Форума стран — экспортёров газа приходится около 70% доказанных мировых запасов природного газа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что участники объединения обеспечивают 38% глобальной добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и 47% поставок сжиженного природного газа.