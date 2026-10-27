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Регион
Опубликовано 27 октября, 14:48

Путин назвал Россию надёжным и ответственным поставщиком газа за рубеж

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия остаётся ответственным поставщиком природного газа на международные рынки и надёжным партнёром для зарубежных покупателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

«Мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надёжным, предсказуемым партнёром», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, имеющиеся у России природные ресурсы, научные разработки и промышленные мощности позволяют не только развивать внутреннюю экономику, но и обеспечивать поставки энергоресурсов зарубежным партнёрам.

Восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа проходит в Москве 27 октября. Участники обсуждают стабильность поставок природного газа, перспективы мирового энергетического рынка и укрепление международного сотрудничества.

По итогам встречи планируется принять Московскую декларацию, в которой будет отражена роль стран-участниц форума в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Документ также затронет вопросы развития торговых маршрутов, внедрения новых технологий и поддержания предсказуемых цен на газ.

Первое место по запасам и второе по добыче: Путин назвал позиции России на газовом рынке
Первое место по запасам и второе по добыче: Путин назвал позиции России на газовом рынке

Ранее Life.ru сообщал, что на государства Форума стран — экспортёров газа приходится около 70% доказанных мировых запасов природного газа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что участники объединения обеспечивают 38% глобальной добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и 47% поставок сжиженного природного газа.

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Наталья Демьянова
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