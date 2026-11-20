Социализм получил широкую поддержку благодаря идее всеобщего братства, которую российский лидер Владимир Путин считает близкой христианским ценностям. При этом президент признал, что впоследствии воплощение этих представлений в СССР обернулось репрессиями, концлагерями и подавлением чужого мнения. Об этом он рассказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

Глава государства обратил внимание на то, что социалистические взгляды были популярны во всём мире, а не только в Советском Союзе. Их привлекательность, по его оценке, заключалась в самой идее единства людей. Вместе с тем президент провёл границу между первоначальным замыслом и тем, во что он превратился на практике. Репрессии и преследование инакомыслящих, по его словам, стали последствием дальнейшего развития системы, тогда как её начальный этап напоминал «симфонию».

«Идея сама по себе очень хорошая, она сродни христианству, то же самое братство», — пояснил Путин.

Ранее Путин заявил, что патриаршее служение в России можно сравнить с защитой Родины. По словам президента, патриарх в силу своего положения играет одну из ключевых ролей в духовной жизни страны.