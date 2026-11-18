Сохранить самобытность и самостоятельно выбирать путь развития страны способны только при наличии суверенитета. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в обращении к Деловому совету АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Он отметил, что государства, которые прежде занимали господствующее положение, не всегда адекватно воспринимают переход к более справедливому мироустройству. На этом фоне страны Азиатско-Тихоокеанского региона стремятся укрепить свою самостоятельность.

«На этом фоне у стран [Азиатско-Тихоокеанского] региона растёт заинтересованность в укреплении собственного суверенитета. Причём на трех ключевых уровнях: государственном, общественном и социально-экономическом. Только обеспечив его, этот суверенитет, можно сохранить самобытность и субъектность на мировой арене, самостоятельно определять своё будущее и модели развития», — подчеркнул Путин.