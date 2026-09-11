Участие России в «восьмёрке» не означало полноценного членства, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, несмотря на присутствие страны в формате G8, западные государства продолжали поддерживать сепаратистские настроения на Северном Кавказе.

Путин отметил, что после окончания холодной войны западные страны почувствовали себя победителями и решили, что им позволено практически всё. По его оценке, именно такой подход стал одной из причин системных ошибок в политике, сфере безопасности и экономике.

«Я думаю, что всё, что сейчас происходит в Европе в целом — это результат системных ошибок так называемого Запада или, точнее, глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики», — сказал российский лидер.

Президент напомнил, что Россия входила в формат «восьмёрки», однако одновременно сталкивалась с поддержкой сепаратистских сил на Кавказе со стороны западных государств. Путин также заявил, что позднее Запад использовал похожий подход в отношении Украины.

«Включили нас в «восьмерку», но на практике напрямую поддерживали сепаратизм на Кавказе. И сегодняшний кризис на Украине ими спровоцирован», — сказал Путин.

По словам российского президента, действия западных стран в итоге привели к нынешнему кризису на Украине. Путин связал происходящее в Европе с накопившимися ошибками западных глобалистов, которые, как он считает, после окончания холодной войны перестали воспринимать собственные решения критически.

При этом президент предупредил ЕС, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Граждане этих стран понимают такое развитие событий, добавил российский лидер.