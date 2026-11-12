Путин назвал украинскую идею «серых зон» яблоком раздора на пути к миру
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва знает о попытках украинской стороны поднять вопрос так называемых «серых зон» при обсуждении мирного урегулирования. По словам главы государства, территориальные разногласия могут стать серьёзным препятствием на пути к долгосрочному миру. Об этом российский лидер сообщил на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
«Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых серых зон. Это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Россия также заинтересована в прочном и надёжном завершении конфликта. Однако Москва и Киев по-разному подходят к территориальным вопросам, что осложняет поиск взаимоприемлемого решения.
«Что касается длительности мира, его безупречности и надёжности: нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир. Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий», — сказал российский лидер.
Заявление прозвучало после двухдневных трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, завершившихся 11 ноября. Стороны обсуждали гарантии безопасности, гуманитарные вопросы и территориальные разногласия, однако окончательного соглашения по территориям достигнуто не было. На встрече в Москве американские представители продолжили обсуждение возможных путей урегулирования.
Ранее Life.ru сообщал, что территориальный вопрос остаётся одним из главных препятствий на пути к мирному соглашению. Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предлагает различные варианты урегулирования ситуации вокруг Донбасса, однако Киев не готов соглашаться на вывод украинских войск с этих территорий.
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