Путин назвал воспитание ребёнка прежде всего ответственностью семьи

Президент России Владимир Путин заявил, что главная ответственность за воспитание и формирование личности ребёнка лежит на семье. Школа и дошкольные учреждения могут помогать родителям, но не заменять их в этой роли.

«Ребёнок основное-то время проводит в семье. Формирование личности будущего взрослого человека, успешного человека, конечно, закладывается прежде всего в семье, об этом просто надо сказать», — отметил глава государства.

По словам Путина, педагоги и другие специалисты должны помогать родителям осознавать эту ответственность. Делать это, подчеркнул он, необходимо аккуратно и бережно. При этом президент отметил важную роль детских садов и школ, где ребёнок получает знания и значительную часть навыков, необходимых для дальнейшей жизни.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин провёл встречу с лучшими педагогами России в День учителя. Президент пообещал и дальше создавать условия для профессионального развития учителей по всей стране. Он также отметил необходимость сочетать современные технологии с российскими образовательными и просветительскими традициями.