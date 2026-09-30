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Регион
Опубликовано 30 сентября, 14:25

Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии о возвращении в РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии сделали «предельно ясный и чёткий» выбор в пользу воссоединения с РФ. Об этом глава государства сказал на первом заседании Госдумы IX созыва.

«Воля, мечта наших братьев и сестёр, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту: в сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что, по позиции российской стороны, голосование проходило в соответствии с международным правом. Он назвал итог референдумов законным выбором жителей этих территорий — воссоединиться с Россией. Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли 23–27 сентября 2022 года, после чего 30 сентября были подписаны договоры об их принятии в состав РФ.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал мужественной работу членов избиркомов в Донбассе и Новороссии. На встрече с руководителями парламентских партий президент заявил, что выборы в этих и приграничных регионах были организованы достойно. По его словам, члены избирательных комиссий работали в сложных условиях и проявили мужество при исполнении своих обязанностей.

Больше новостей о решениях российских властей и работе парламента — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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