Требования России по европейской безопасности являются законными, хотя Москва пока не сформулировала их во всех деталях. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в китайском Шэньчжэне.

«Что касается наших требований [по европейской безопасности] и так далее, мы досконально не формулировали [их], но все они законны, конечно», — сказал российский лидер журналистам.

Заявление прозвучало после трёхсторонних переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшихся 19 ноября на полях саммита АТЭС.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин раскритиковал позицию европейских стран, отказывающихся обсуждать предложенную Трампом новую систему безопасности до завершения украинского конфликта. Американская сторона выступила с инициативой выработать общие механизмы безопасности в Европе с участием России. Среди возможных вопросов назывались ограничения на расширение НАТО и военное присутствие альянса в Восточной Европе.