Путин назвал заявления Европы об угрозе войны с РФ политической шизофренией
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал политической шизофренией заявления европейских стран об угрозе со стороны РФ и подготовке к возможной войне. По мнению российского лидера, подобная риторика стала частью антироссийской кампании, которую европейские политики развернули после событий в Донбассе и Новороссии. Об этом он заявил автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Это (решение жителей Донбасса и Новороссии о воссоединении с РФ — Прим. Life.ru), как известно, стало причиной или поводом для некоторых наших недоброжелателей за границей, прежде всего, как мы видим сегодня, в европейских странах, развернуть кампанию антироссийскую по всем направлениям, а сейчас ещё и говорить постоянно об угрозе из России, и о начале подготовки к войне с Россией, что, на мой взгляд, является какой-то политической шизофренией», — сказал Путин.
Особое внимание президент обратил на заявления о возможном военном столкновении европейских государств с Россией. Путин выразил несогласие с подобной оценкой угроз и раскритиковал постоянное обсуждение подготовки к войне.
Российский лидер также выразил надежду, что со временем европейские политики откажутся от такой риторики.
Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии у России желания продолжать вооружённое противостояние с Украиной. По словам российского лидера, Москва не стремится к дальнейшему ведению боевых действий, однако нынешнее руководство Украины занимает другую позицию. Путин подчеркнул, что Киев самостоятельно определяет своё отношение к продолжению конфликта. При этом глава государства дал понять, что российская сторона учитывает позицию украинских властей при оценке перспектив дальнейшего противостояния.