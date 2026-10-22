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Опубликовано 22 октября, 22:34

Путин назвал заявления Европы об угрозе войны с РФ политической шизофренией

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал политической шизофренией заявления европейских стран об угрозе со стороны РФ и подготовке к возможной войне. По мнению российского лидера, подобная риторика стала частью антироссийской кампании, которую европейские политики развернули после событий в Донбассе и Новороссии. Об этом он заявил автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Это (решение жителей Донбасса и Новороссии о воссоединении с РФ — Прим. Life.ru), как известно, стало причиной или поводом для некоторых наших недоброжелателей за границей, прежде всего, как мы видим сегодня, в европейских странах, развернуть кампанию антироссийскую по всем направлениям, а сейчас ещё и говорить постоянно об угрозе из России, и о начале подготовки к войне с Россией, что, на мой взгляд, является какой-то политической шизофренией», — сказал Путин.

Особое внимание президент обратил на заявления о возможном военном столкновении европейских государств с Россией. Путин выразил несогласие с подобной оценкой угроз и раскритиковал постоянное обсуждение подготовки к войне.

Российский лидер также выразил надежду, что со временем европейские политики откажутся от такой риторики.

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Антон Голыбин
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