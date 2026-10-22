Путин не согласился с Лениным о том, что кино — важнейшее из искусств

Президент России Владимир Путин не согласился с известным высказыванием Владимира Ленина о том, что кино является важнейшим из искусств. По мнению главы государства, сегодня эта формула уже неактуальна, поскольку ни кинематограф, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр. Об этом он заявил на съезде Союза театральных деятелей России в Москве.

«Театр не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет. Известный классик говорил: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Трудно сегодня с этим согласиться», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что театр не просто сохранил своё значение, но и продолжает вдохновлять другие направления творчества. Именно со сцены, по его словам, начинается многое в современном искусстве.

Главным преимуществом театра российский лидер назвал непосредственное общение артистов со зрителями. Такой контакт, считает он, создаёт особую атмосферу сопереживания и позволяет публике почувствовать себя частью происходящего на сцене.

«Театр не только жив — он импульсы даёт очень многим видам искусства, с него очень многое начинается», — заключил Путин.

Съезд Союза театральных деятелей проходит 22 октября в Москве, в театральном центре «На Страстном». В этом году организация отмечает 150-летие со дня основания.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал уникальной государственную поддержку театрального искусства в России. По словам президента, в стране работают более 600 профессиональных театров, получающих финансирование от государства. Глава государства подчеркнул, что подобного масштаба поддержки театров нет ни в одной другой стране мира.