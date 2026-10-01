Путин: Новые предприятия ОПК строят в максимально безопасных районах

Россия строит новые предприятия оборонно-промышленного комплекса в районах, которые считаются максимально безопасными с учётом характера современных боевых действий. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Когда строим новые предприятия вот в этой сфере, мы исходим из ведения вооружённой борьбы и делаем всё для того, чтобы они были в максимально безопасных районах. Стройки идут», — сказал президент.

По словам Путина, при развитии оборонной промышленности власти отдельно учитывают вопрос защищённости предприятий.

Президент подчеркнул, что обеспечение безопасности промышленности и объектов ОПК остаётся одним из направлений, которым сейчас уделяется внимание.

Ранее Владимир Путин сообщал, что российские компании начали самостоятельно вкладывать средства в защиту своих предприятий от возможных атак. По его словам, бизнес уже закупает необходимое оборудование и усиливает безопасность объектов, а принятые меры дают результат. Президент подчёркивал, что речь идёт именно о защите производств, а не о передаче их под государственный контроль.