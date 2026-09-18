Путин: Портфель экспортных заказов ОПК России превысил 70 миллиардов долларов

Портфель экспортных заказов российской оборонной промышленности растёт и уже превысил 70 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле. По словам главы государства, наша страна уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка оружия.

«Растет и портфель экспортных заказов. На сегодняшний день он превысил 70 миллиардов долларов», — сказал российский лидер.

Также в ходе церемонии Владимир Путин указал на то, что российская «оборонка» бесперебойно обеспечивает потребности российских бойцов на фронте. По словам президента, с начала СВО в нашей стране кратно вырос выпуск ряда видов оружия, в том числе высокоточного — в 22 раз.