Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 15:13

Путин: Портфель экспортных заказов ОПК России превысил 70 миллиардов долларов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Портфель экспортных заказов российской оборонной промышленности растёт и уже превысил 70 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле. По словам главы государства, наша страна уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка оружия.

«Растет и портфель экспортных заказов. На сегодняшний день он превысил 70 миллиардов долларов», — сказал российский лидер.

Путин: ОПК полностью обеспечивает потребности армии и силовых ведомств
Путин: ОПК полностью обеспечивает потребности армии и силовых ведомств

Также в ходе церемонии Владимир Путин указал на то, что российская «оборонка» бесперебойно обеспечивает потребности российских бойцов на фронте. По словам президента, с начала СВО в нашей стране кратно вырос выпуск ряда видов оружия, в том числе высокоточного — в 22 раз.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar