Путин: Портфель экспортных заказов ОПК России превысил 70 миллиардов долларов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Портфель экспортных заказов российской оборонной промышленности растёт и уже превысил 70 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле. По словам главы государства, наша страна уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка оружия.
«Растет и портфель экспортных заказов. На сегодняшний день он превысил 70 миллиардов долларов», — сказал российский лидер.
Также в ходе церемонии Владимир Путин указал на то, что российская «оборонка» бесперебойно обеспечивает потребности российских бойцов на фронте. По словам президента, с начала СВО в нашей стране кратно вырос выпуск ряда видов оружия, в том числе высокоточного — в 22 раз.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.