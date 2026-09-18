Путин: ОПК полностью обеспечивает потребности армии и силовых ведомств

Российский оборонно-промышленный комплекс в полном объёме обеспечивает потребности Вооружённых сил и других силовых ведомств в оружии и технике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что продукция предприятий ОПК предназначается не только для подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

«ОПК направляет оружие и технику не только на фронт. В полном объёме закрываются все потребности Вооружённых сил и всех силовых ведомств вообще», — заявил Путин.

Президент выступил 18 сентября в преддверии Дня оружейника. В этот день в Кремле он также вручил государственные награды заслуженным работникам оборонно-промышленного комплекса и провёл заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК).

Ранее власти неоднократно ставили перед предприятиями ОПК задачу наращивать выпуск наиболее востребованных вооружений и военной техники. Одновременно российская оборонная промышленность занимается модернизацией существующих и разработкой перспективных образцов с учётом опыта их применения.