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Опубликовано 18 сентября, 14:58

Путин вручает в Кремле госнаграды заслуженным работникам ОПК

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле проходит торжественное вручение государственных наград лучшим работникам оборонно-промышленного комплекса России. Президент страны Владимир Путин лично поздравляет профессионалов.

Награждение приурочено ко Дню оружейника, который отмечается в России 19 сентября. Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.

Спецназовцы «Центра» получили 26 госнаград и благодарность президента России
Спецназовцы «Центра» получили 26 госнаград и благодарность президента России

Ранее президент Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу заявил, что будущую победу России сегодня куют как военнослужащие на поле боя, так и граждане, работающие в тылу.

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Татьяна Миссуми
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