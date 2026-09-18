Путин вручает в Кремле госнаграды заслуженным работникам ОПК
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В Кремле проходит торжественное вручение государственных наград лучшим работникам оборонно-промышленного комплекса России. Президент страны Владимир Путин лично поздравляет профессионалов.
Награждение приурочено ко Дню оружейника, который отмечается в России 19 сентября. Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.
Ранее президент Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу заявил, что будущую победу России сегодня куют как военнослужащие на поле боя, так и граждане, работающие в тылу.
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