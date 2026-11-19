Путин обменялся рукопожатиями с президентами Чили и Перу на саммите АТЭС
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Президент России Владимир Путин обменялся рукопожатиями с президентом Чили Хосе Антонио Кастом и президентом Перу Кейко Фухимори после общей фотографии участников саммита АТЭС.
Приветствия состоялись накануне второго дня форума. После группового снимка главы делегаций задержались у подиума, чтобы поприветствовать друг друга. Путин сначала пожал руку Касту, а затем обменялся несколькими словами с Фухимори.
Кроме того, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сам подошёл поприветствовать Владимира Путина и обменялся с ним крепким рукопожатием на саммите АТЭС. Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином направился к подиуму, где собрались лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Там российский президент поздоровался с американским коллегой Дональдом Трампом и ответил на приветствие главы Южной Кореи.