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Опубликовано 11 сентября, 06:35

Путин обратился с поздравлениями к российским евреям в праздник Рош ха-Шана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Рош ха-Шана — Нового года по иудейскому календарю. Глава государства отметил, что этот праздник символизирует духовное и нравственное совершенствование, а также связан с сохранением многовековых традиций и культурного наследия.

«Примите сердечные поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана — начала нового года по иудейскому календарю. Символизируя нравственное и духовное совершенствование, этот особо почитаемый евреями всего мира праздник дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому, культурному наследию предков, их самобытным традициям и устоям, передающимся из поколения в поколение», — говорится в поздравлении президента.

Путин также подчеркнул вклад еврейских организаций России в общественную жизнь страны. По его словам, они участвуют в благотворительных, просветительских и патриотических проектах, а также помогают сохранять семейные ценности и развивать межнациональный и межрелигиозный диалог. Президент пожелал верующим здоровья, успехов и всего наилучшего.

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Сейчас Путин находится в Индии. Самолёт Ил-96 президента России ночью приземлился на базе военно-воздушных сил Индии Палам в Нью-Дели, где пройдёт саммит БРИКС.

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Андрей Бражников
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