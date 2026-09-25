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Опубликовано 25 сентября, 17:38

Путин обсудил с Бегловым социально-экономическую ситуацию в Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге рабочую встречу с губернатором города Александром Бегловым.

Стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в Северной столице, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробности переговоров пока не приводятся.

Встреча состоялась во время рабочей поездки президента в Петербург. До этого Путин выступил на пленарном заседании XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

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В апреле российский лидер уже встречался с Александром Бегловым в Петербурге. Тогда Life.ru напоминал, что их предыдущая беседа прошла в январе в Эрмитаже, где губернатор доложил президенту о реализации ключевых городских проектов.

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Николь Вербер
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