Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в завершение рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. О содержании беседы сообщается на сайте Кремля.

Глава региона доложил о подготовке к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге в 2029 году. Сейчас там реставрируют объекты культурного наследия, гостиничные комплексы XIX века и обновляют коммунальную инфраструктуру. Кроме того, на Соловках завершили строительство новой участковой больницы.

«Можно сказать, что мы набрали очень хороший темп, и я думаю, что к 2029 году, когда мы должны отпраздновать это событие, полностью всё приведём в порядок», — заявил Цыбульский.

Путин также поинтересовался динамикой туристического потока на архипелаге. По словам губернатора, его удерживают на уровне 55 тысяч человек, чтобы избежать чрезмерной антропогенной нагрузки. После обновления инфраструктуры власти оценят возможность увеличения числа посетителей, прежде всего паломников.

Отдельной темой встречи стала поддержка участников СВО. Цыбульский отметил, что в регионе на базе госпиталя для ветеранов войн совместно с Ростехом и ЦИТО открыли центр высокотехнологичного протезирования. Формируется медико-социальный кластер, где военнослужащие смогут пройти лечение и реабилитацию, получить юридическую помощь и поддержку в трудоустройстве.

Кроме того, президент и губернатор обсудили рост доходов населения, инвестиции, строительство и другие вопросы развития региона.

Ранее Life.ru сообщал, что во время рабочей поездки в Архангельскую область Путин провёл совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России.