Президент России Владимир Путин провёл переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, уделив особое внимание инвестиционному сотрудничеству и развитию торговли между странами. Российский лидер отметил, что Москва остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Бишкека, а объёмы взаимной торговли продолжают увеличиваться.

«Мы с вами встречаемся регулярно. У нас отношения развиваются по всем направлениям успешно. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнёром Кыргызстана», — заявил Путин.

По словам президента, положительная динамика сохраняется второй год подряд. В 2025 году товарооборот между странами увеличился более чем на 25%, а за январь — сентябрь 2026 года взаимная торговля продемонстрировала дальнейший рост.

Российский лидер подчеркнул, что регулярные контакты позволяют Москве и Бишкеку своевременно обсуждать актуальные вопросы экономического взаимодействия. Особое значение он предложил уделить инвестиционному направлению.

«У нас всегда в этом смысле есть о чём поговорить. Предлагаю как раз внимание уделить нашим отношениям по ряду текущих вопросов и по инвестиционным отношениям», — сказал Путин.