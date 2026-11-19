Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта на Украине стало одной из ключевых тем его двусторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне. По словам главы государства, подробно обсудить этот вопрос предложил сам президент США.

«У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине», — подчеркнул Путин.

Российский лидер рассказал, что накануне уже обсуждал украинский вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином. А 19 ноября эта тема заняла значительное место в разговоре с Трампом.

«Мы говорили об этом вчера ещё с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня, по инициативе президента США, много уделили этому внимания на двусторонней встрече», — сообщил президент России.

Помимо региональных конфликтов, Путин упомянул совпадающие интересы Москвы, Пекина и Вашингтона в развитии экономических связей, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что во время двусторонних переговоров Путина и Трампа обсуждалось урегулирование украинского конфликта. По его словам, разговор продолжался около 35–40 минут и носил подготовительный характер перед встречей с Си Цзиньпином.

При этом конкретные договорённости по украинскому урегулированию по итогам двустороннего разговора пока не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп завершили двусторонние переговоры в Шэньчжэне менее чем за час. После встречи президенты не стали проводить совместную пресс-конференцию и готовились к продолжению обсуждений уже в трёхстороннем формате с участием председателя КНР Си Цзиньпина.