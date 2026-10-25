Путин объяснил недовольство мигрантов в Европе событиями на Ближнем Востоке

События на Ближнем Востоке влияют на настроения мигрантов, которые давно живут в европейских странах, а также их детей. По словам президента России Владимира Путина, эти люди болезненно воспринимают политику местных властей в отношении своих бывших соотечественников и единоверцев.

Об этом российский лидер рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести». Он обратил внимание, что многие выходцы из ближневосточных государств переехали в Европу несколько лет назад и успели обзавестись семьями.

«Потому что люди, которые приехали несколько лет назад в европейские страны по миграционному каналу, их дети, которые уже подросли, они чувствуют несправедливость к своим соотечественникам, недавним и братьям по вере, чувствуют это, да. И это тоже вызывает у них определенный настрой на то, как нужно реагировать на действия властей страны, где они проживают сегодня», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин прокомментировал обвинения России в причастности к массовым беспорядкам в европейских городах. Как сообщал Life.ru 25 октября, президент назвал подобные утверждения «явным перебором». По его словам, сначала европейские политики пытались связать протесты с действиями американской администрации и её поддержкой правых движений, а затем переключились на Москву.