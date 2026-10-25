Власти стран Европейского союза не сразу начали обвинять Москву в организации массовых беспорядков на своей территории — первоначально волна критики обрушилась на действующую администрацию США. На эту неожиданную деталь обратил внимание президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Вести».

«Что меня удивило: первая реакция — она была совсем не антироссийская, она была антиамериканская, если вы обратили внимание», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, в публичное пространство сразу пошли вбросы о вине Вашингтона за происходящее за океаном. Западный истеблишмент попытался выставить волнения итогом американской работы с местными радикалами.

«Начались сразу вбросы о том, что события, происходящие в Европе — это результат деятельности сегодняшней американской администрации, результат поддержки правых партий, правых движений», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что такой демарш против ключевого партнёра выглядит абсолютно нелогичным шагом. Брюссель фактически поставил под удар тех, кто гарантирует безопасность региона.

«Что было для меня странно, неожиданно, — дал оценку глава государства. — Не ожидал, что так будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном европейские лидеры».

Подобные выпады демонстрируют нарастающую нервозность элит Старого Света при поиске крайних в собственных кризисах. При этом привычные нападки на РФ возобновились лишь после того, как антиамериканский запал иссяк.

Массовые протесты охватили сразу несколько европейских стран на фоне роста стоимости жизни, недовольства социальной политикой властей и проблем с доступностью жилья. Акции проходят во Франции, Италии, Бельгии, Испании и Португалии. Участники демонстраций требуют повышения зарплат и пенсий, улучшения условий образования и увеличения финансирования государственных услуг.

Наиболее масштабные выступления фиксируются во Франции. 24 октября на улицы страны, по данным МВД, вышли около 410 тысяч человек, тогда как профсоюзы оценивают число участников примерно вдвое выше. Несмотря на преимущественно мирный характер шествий, в Париже и Марселе произошли столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты.