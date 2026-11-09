Президент России Владимир Путин одобрил создание масштабного научно-производственного центра ядерной медицины в Гатчине Ленинградской области. Для строительства комплекса уже выделили пять гектаров земли рядом с Петербургским институтом ядерной физики. Об этом сообщил глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на пленарной сессии Курчатовского геномного форума.

«Мы уже получили одобрение президента. Нам выделили 5 гектаров земли в Гатчине около института», — рассказал Ковальчук.

На территории будущего центра планируется построить крупный завод по производству радионуклидов. Предполагается, что предприятие будет обеспечивать этой продукцией медицинские учреждения по всей России.

Ранее Life.ru сообщал, что к 2030 году в России планируют вывести на рынок восемь отечественных радиофармацевтических препаратов. По данным Минпромторга, речь идёт о лекарствах, предназначенных для серийного производства. До конца 2026 года также ожидается выход на рынок препарата на основе лютеция-177, который проходит фармацевтическую экспертизу. Такие средства применяются в ядерной медицине для диагностики и лечения различных заболеваний.