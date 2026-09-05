Путин открыл стадион «Торпедо» в Москве после реконструкции

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл после реконструкции стадион «Торпедо». Церемония прошла в День города Москвы с участием мэра столицы Сергея Собянина.

Историческая арена имени Эдуарда Стрельцова была построена в 1959 году как тренировочное поле для футбольной команды завода ЗИЛ. В рамках комплексной реконструкции, завершившейся в сентябре 2026 года, объект превратили в современную футбольную площадку.

Стадион получил IV (высшую) категорию по классификации УЕФА и I категорию по классификации РФС. Теперь здесь можно проводить соревнования всероссийского и международного уровня.

Вместимость центральной арены увеличили на 1,6 тыс. мест — до 15 тыс. Помимо основного поля, построены одно полноразмерное (105х68 м) и два малых (60х40 м) тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro.

Также сегодня Владимир Путин проведёт встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что беседа может оказаться долгой, поскольку предыдущие переговоры в таком формате были достаточно продолжительными. Москва проинформирует о результатах после их завершения.